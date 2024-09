Corte de árvores em Arruda gera queixas da comunidade

O corte e remoção de uma dezena de árvores que embelezavam a entrada norte de Arruda dos Vinhos, na Recta da Fresca, gerou polémica e queixas de alguns moradores da zona que não viram a intervenção com bons olhos. Os moradores foram surpreendidos na última semana com o corte e abate das árvores, que começaram a ser removidas das caldeiras em que se encontravam, segundo o município por motivos de segurança. As raízes das árvores começaram a levantar o pavimento e impossibilitar a passagem no passeio a pessoas com mobilidade reduzida ou cadeiras de bebés, forçando os peões a caminhar pela estrada.