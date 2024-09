Detidas quatro mulheres por assaltos em lojas de Arruda dos Vinhos

Quatro mulheres, com idades entre os 24 e os 61 anos, foram detidas pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por suspeitas de furto em vários estabelecimentos comerciais de Arruda dos Vinhos. As quatro mulheres foram constituídas arguidas no dia 10 de Setembro tendo sido recuperado diverso material roubado. A actuação da GNR teve início na sequência de uma denúncia por furto num supermercado em Arruda dos Vinhos, tendo os militares realizado diligências que as permitiram localizar e interceptar o veículo em que seguiam. Na sequência da acção os militares efectuaram uma busca sumária ao veículo tendo detectado o material roubado do supermercado e diversos materiais provenientes de outros furtos que foram logo apreendidos pelas autoridades. As suspeitas vão aguardar julgamento em liberdade tendo o Tribunal de Vila Franca de Xira decretado como medida de coação o termo de identidade e residência.