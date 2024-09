Discussão entre vizinhos acaba à facada no centro de Alhandra

Vai aguardar julgamento em prisão preventiva o cidadão estrangeiro de 39 anos suspeito de ter agredido brutalmente o vizinho com uma faca de cozinha numa habitação perto da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos (CURPIFA) de Alhandra. Foi apanhado pela Polícia Judiciária (PJ) pouco depois do crime, quando se preparava para ir a um café, e está fortemente indiciado da prática de um crime de homicídio na forma tentada sobre o vizinho, também ele cidadão estrangeiro, de 25 anos, que continua internado em estado muito grave no Hospital de São José, em Lisboa.

Os factos ocorreram a 4 de Setembro, ao final do dia, junto das residências da vítima e do agressor, num contexto de vizinhança conflituosa. Por serem de nacionalidade estrangeira poucos vizinhos dos dois homens dizem ter conhecimento das suas vivências, mas confirmaram que a relação entre ambos era há muito tumultuosa, tendo mesmo havido várias discussões no passado e até agressões físicas, embora sem necessidade de intervenção policial ou médica. Desta vez a discussão correu mal.

Por motivos não concretamente apurados, os dois homens voltaram a desentender-se e desta vez pelo menos quatro pessoas, entre eles duas mulheres, envolveram-se nos desacatos, tendo o agressor ido a casa buscar uma faca da cozinha com que acabaria por esfaquear o rival na cara, pescoço, ombro, abdómen e num braço. Foi depois deixado a esvair-se em sangue na rua, tendo sido uma chamada para a PSP a dar o alerta sobre o que estava a acontecer.

Ao chegar ao local os agentes policiais depararam-se com o homem ferido e sem assistência, numa poça de sangue, tendo sido chamados os Bombeiros de Alhandra, que prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam a vítima para o Hospital de Vila Franca de Xira, de onde foi depois transferido de urgência para o Hospital de São José. Momentos depois, a PSP realizou diligências e perícias para apurar o que tinha acontecido mas uma das envolvidas nos desacatos, a mulher do agressor, não se terá mostrado cooperante com as autoridades. A Judiciária acabaria por tomar conta da ocorrência juntamente com a PSP e, em conjunto, acabaram por conseguir localizar o suspeito. O caso vai continuar a ser investigado nos próximos dias visando obtenção de prova.