Escola Secundária de Alcanena inicia obra de 6,3 milhões para requalificação e modernização

Já começaram as obras na Escola Secundária de Alcanena, um investimento de cerca de 6,3 milhões de euros financiado por fundos comunitários, disse à Lusa a vereadora da Educação. “Iniciámos a requalificação da escola secundária de Alcanena na segunda-feira, dia 9 Setembro, e a obra decorrerá até Fevereiro de 2026, em três fases, permitindo o normal funcionamento da escola”, disse à Lusa Marlene Carvalho, tendo indicado que o planeamento da obra foi articulado directamente com a direcção do agrupamento, liderado por Ana Cláudia Cohen.

Em causa está uma intervenção que “visa a requalificação e modernização do edificado escolar existente, que alberga o terceiro ciclo do ensino básico e o ensino secundário, ficando o mesmo dotado de salas de aula, laboratórios e salas de actividades vocacionadas para as STEAM, assim como de melhor eficiência energética”. Além disso, acrescentou a vereadora da Câmara de Alcanena, está também prevista na empreitada a construção de um novo edifício para arrumos, bem como a ampliação do bloco F, onde estão instalados a biblioteca e o auditório.

A empreitada, indicou, “decorrerá com as aulas em funcionamento, sendo devidamente assegurados todos os aspectos de segurança e funcionamento das actividades escolares”, com a maioria dos alunos a serem instalados em 70 contentores específicos para salas de aulas. “As turmas do 7º ano serão acolhidas na escola integrada Anastácio Gonçalves. A partir da segunda fase, algumas turmas e serviços serão acolhidos num complexo de cerca de 70 contentores específicos para o contexto pedagógico, perfazendo 25 salas de aulas. Na terceira fase será intervencionado o refeitório e as restantes salas de aulas”, afirmou.

Arequalificação também incluirá melhorias nos equipamentos desportivos, acrescentou. Para Marlene Carvalho, “a grande bandeira” desta obra “é a intervenção do nível da eficiência energética que dotará o equipamento das melhores condições para a prática lectiva”. A candidatura obteve um financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no valor de 6,3 milhões, que corresponde a 100% da despesa elegível. A vereadora da Educação destacou ainda para este início do ano lectivo a inscrição de mais nove turmas, distribuídas pelo Pré-Escolar (três), 1º Ciclo (três), e 3º Ciclo (três), o que levou o município a investir 300 mil euros na reabilitação e reabertura de uma escola com alteração de tipologia de 1º Ciclo para Pré-Escolar, com a denominação de Jardim de Infância do Castelo, em Alcanena.