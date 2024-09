Meio milhão de euros para remodelar edifícios em Alhandra

Está aberto o concurso público para a execução de obras de reabilitação de dois edifícios municipais situados na rua Tomás de Almeida, número 81 e na rua Dom Soeiro II nº56 ambos em Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira. O procedimento prevê um valor total para a intervenção a rondar os 590 mil euros e um prazo de execução estimado de 420 dias. A obra de requalificação do edificado insere-se na estratégia local de habitação do município, o programa 1º Direito e a operação de habitação do Plano de Recuperação e Resiliência, visando colmatar carências habitacionais no concelho e reforçar a disponibilidade de habitação pública.

A intervenção visa a criação de três fracções de uso habitacional com a tipologia T2 por piso, incluindo um T2 no piso zero com 75 metros quadrados de área bruta e pátio com logradouro, um T2 no primeiro piso com 81 metros quadrados e duas varandas e um T2 com 76 metros quadrados e um terraço. A despesa municipal terá repercussões nos anos económicos de 2025 e 2026.