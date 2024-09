Reabilitação de prédios no bairro de Alfange vai na quinta revisão de preços

A empreitada de reabilitação dos prédios municipais do Bairro Calouste Gulbenkian, em Alfange, Santarém, já vai em cinco pedidos de revisão de preços, que totalizam até ao momento mais 166.725€ a acrescentar ao valor inicial da intervenção. O quinto pedido de revisão de preços apresentado pelo empreiteiro é no montante de 1.634€, tendo o executivo camarário aprovado essa despesa na sua última reunião.

A requalificação do Bairro Calouste Gulbenkian, propriedade do município, foi desenvolvida no âmbito do Plano Estratégico de Reabilitação Urbana (PEDU) e estava orçada em mais de um milhão de euros. As obras foram consideradas uma prioridade para a Câmara de Santarém no sentido de oferecer habitação condigna às famílias mais carenciadas, tendo já sido entregues a famílias as chaves de algumas habitações requalificadas. Além do investimento no Bairro Calouste Gulbenkian, construído na década de 1960, o município viu aprovado, em Março de 2021, o seu Programa Local de Habitação (PLH), no valor de 20 milhões de euros.

Numa paisagem marcada pela ruína da antiga fábrica de sabão e por casario degradado, no sopé direito da colina das Portas do Sol, o bairro ribeirinho de Alfange convive com a linha de comboio, que separa o casario do Tejo. Sem qualquer loja ou mercearia, a falta de transportes públicos é a queixa mais recorrente, já que os moradores têm de descer a calçada carregados quando vão às compras ou de chamar um táxi quando precisam de ir ao médico.