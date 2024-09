Recolha de sangue dia 15 de Setembro no Porto Alto

Recolha de sangue e inscrição de potenciais dadores de medula óssea vai decorrer dia 15 de Setembro, das 9h00 as 13h00, na sede da AREPA, no Porto Alto.

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação e a delegação de Alenquer da Cruz Vermelha Portuguesa promovem uma recolha de sangue no próximo domingo, 15 de Setembro, na sede da Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA), no concelho de Benavente.

A recolha decorre entre as 09h00 e as 13h00 e podem participar todos os dadores saudáveis com mais de 18 anos e menos de 65 anos, os voluntários podem também inscrever-se como dadores de medula óssea.

A delegação local da Cruz Vermelha Portuguesa lança o desafio aos novos dadores. “Esta recolha acontece num momento em que as reservas de sangue nos hospitais estão em níveis preocupantes pelo que se apela à participação de todos os dadores e se incentiva os potenciais novos dadores a fazerem a sua estreia com toda a segurança”.

Antes da dádiva os candidatos serão submetidos a um pequeno rastreio com médico e enfermeiro para avaliar se estão reunidas as condições para a dádiva.