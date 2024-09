Requalificação da Escola da Chamusca avança com inauguração de nova fase

O resultado da segunda fase da requalificação da Escola Básica e Secundária da Chamusca, uma intervenção que vai beneficiar cerca de 400 alunos, foi apresentado à comunidade escolar. A requalificação é financiada ao abrigo do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Portugal 2020 (fundos comunitários). Recorde-se que, depois de vários constrangimentos, a escola vai receber um apoio de quatro milhões de euros. As obras na escola começaram a ser feitas no final do ano lectivo de 2021/2022 e representam um investimento total de mais de seis milhões de euros, dos quais 1,7 milhões são assegurados pelo programa PT2020 – FEDER.

"Havia uma série de planos de financiamento que podíamos seguir, mas depois de uma série de reuniões conseguimos chegar a um duplo financiamento, com o PT2020 e com o PRR, o que foi um alívio orçamental para a câmara", explicou Paulo Queimado, presidente da autarquia. Nesta segunda fase de requalificação foram feitas várias alterações ao nível das infraestruturas e na organização do espaço, com “um refeitório e uma sala de convívio totalmente remodelados", que vão entrar em funcionamento.

Uma terceira etapa de obras, que já avançou, diz respeito à construção de um novo auditório e à requalificação do bloco D, onde se situa o pavilhão gimnodesportivo. Segundo Paulo Queimado, o novo auditório ficará pronto ainda este ano, ao passo que as obras do Bloco D ficarão concluídas em Abril de 2025.

O delegado regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, Pedro Florência, que marcou presença na inauguração, referiu que o município da Chamusca conseguiu ser uma das 14 escolas beneficiadas pelo PRR. "Em Lisboa e Vale do Tejo existem 58 escolas que temos de requalificar e só tínhamos, ao abrigo do PRR, disponíveis 120 milhões de euros”, referiu. No final da intervenção, a escola vai ter 20 salas de aulas, cinco salas de desenho, três laboratórios, três salas de tecnologia de informação e comunicação e 10 salas de trabalho para docentes.