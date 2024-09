Supressão de passagens de nível em Santarém na agenda do novo presidente

João Teixeira Leite assumiu a presidência da Câmara de Santarém e na sua primeira semana no cargo foi reunir em Lisboa com o ministro das Infraestruturas e Habitação, para o sensibilizar para a necessidade de algumas obras. Entre elas estão a há muito reclamada supressão de passagens de nível na Linha do Norte e a requalificação da EN362 em Alcanede.

João Teixeira Leite e o ministro Miguel Pinto Luz, com a vereadora Beatriz Martins e a chefe de gabinete do presidente da Câmara de Santarém, Catarina Maia. FOTO – CM Santarém

A supressão de passagens de nível na Linha do Norte no concelho de Santarém, há muito anunciada e reclamada, pode ver luz ao fundo do túnel no próximo ano. O tema esteve em cima da mesa na reunião que o novo presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite (PSD), teve em Lisboa com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. De lá vieram novidades animadoras, nomeadamente em relação à passagem de nível da Ribeira de Santarém a norte da estação, que vai ser substituída por uma passagem superior. O projecto já está feito, o concurso para a empreitada deve ser lançado ainda este ano e a adjudicação está prevista para 2025.

“Entre os vários assuntos abordados, destaque-se a necessidade de dar seguimento ao processo de requalificação da EN362 em Alcanede e da necessidade de intervenção em termos de passagens de nível, nomeadamente do Peso, Vale Figueira, Nossa Senhora da Saúde, Ribeira de Santarém e Vale de Santarém. Registámos com agrado a intenção por parte do Governo, durante o ano de 2025, de serem efectuadas as adjudicações para a execução das empreitadas, que permitirão, por exemplo, na Ribeira de Santarém, construir uma nova passagem de nível”, partilhou João Teixeira Leite.

Resta saber se as boas expectativas se cumprem, porque o histórico em relação a várias dessas empreitadas deixa a desejar no que toca ao cumprimento de prazos previstos. O caso da passagem de nível das Assacaias, no troço da Estrada Nacional 365 que liga Ribeira de Santarém a Alcanhões, é o mais paradigmático, pois a sua eliminação já é falada há mais de duas décadas. A passagem continua a ser uma dor de cabeça para os automobilistas. As obras teimam em não sair do papel, embora se tenha renovado a esperança com o lançamento de um segundo concurso público, no Verão de 2023, para a eliminação dessa passagem de nível e substituí-la por uma variante rodoviária, com cerca de um quilómetro de extensão. O primeiro concurso público, aberto pela empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) em Dezembro de 2021, ficou deserto. E do segundo não há para já desenvolvimentos conhecidos. Também o concurso para construção de uma passagem superior e supressão da passagem de nível do Vale de Santarém não teve empresas interessadas.

Outro caso considerado prioritário para o município é o da passagem de nível do Peso, nos arredores de Santarém, desactivada em Abril de 2020 por razões de segurança após a ocorrência de dois acidentes mortais. Desde aí não foi criada qualquer alternativa para quem utilizava esse acesso que atravessa a Linha do Norte, nomeadamente agricultores e habitantes da aldeia das Caneiras. A construção de uma passagem superior sobre a Linha do Norte tem sido falada, mas até à data não saiu do papel.

Durante uma entrevista a O MIRANTE no final de 2023, o vice-presidente da Infraestruturas de Portugal revelou que já há um projecto para desnivelamento da passagem de nível do Peso, acrescentando que estaria para breve o lançamento do concurso. “As passagens de nível são uma preocupação nossa. Temos um programa de supressão de 155 passagens de nível particularmente complexas que vão ser financiadas pelo Fundo de Coesão. Esta está lá prevista e estão previstas outras, nomeadamente na zona de Santarém, e os projectos estão feitos e bastante avançados”, disse Carlos Fernandes.