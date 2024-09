Tomar reabilita espaços de antigos parques infantis

A oposição quer saber o que a Câmara de Tomar tem previsto fazer para reabilitar os pequenos parques infantis que foram desmantelados na cidade, por iniciativa do município. O vereador do PSD Luís Francisco referiu em reunião do executivo que os espaços encontram-se ao abandono, apresentando um aspecto degradado, nomeadamente com o crescimento de ervas. “Penso que seria uma vantagem os parques continuarem a existir junto das habitações e dos bairros onde foram planeados em termos de projecto, mas sendo que a opção da câmara foi desmantelar esses pequenos parques, pergunto o que é que se pensa fazer para reabilitar esses espaços”, questionou Luís Francisco.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), mencionou que actualmente só existem dois parques que foram desmantelados e que ainda não foram reconvertidos, estando os mesmos localizados na zona da Nabância, um próximo da Unidade de Saúde Familiar de Marmelais e o outro nas traseiras da Rua Cavaleiros de Cristo. O autarca socialista explicou que, embora os dois parques já tenham sido desmantelados, aguarda-se a conclusão dos trabalhos de reabilitação desses espaços. Hugo Cristóvão informou ainda que os trabalhos de reabilitação estão a ser efectuados por serviços do município, não sendo necessária a contratação externa, o que pode levar a atrasos na conclusão dos trabalhos devido a outras prioridades que surjam.

Recorde-se que recentemente o Município de Tomar decidiu encerrar pequenos parques infantis em Tomar, investindo em parques maiores e estrategicamente localizados em determinados pontos da cidade.