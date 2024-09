Benavente avalia colocação de parquímetros para combater estacionamento abusivo

O estacionamento abusivo continua a ser um problema nas zonas históricas de Benavente e Samora Correia e o município coloca em cima da mesa a hipótese de introduzir parquímetros no concelho. O vereador Joseph Azevedo (PS) questionou, na última reunião do executivo camarário, se estão a ser ponderadas outras soluções para lá da aplicação de multas aos condutores que não respeitam as zonas de estacionamento.

A vice-presidente Catarina Vale (CDU) reconhece que o problema arrasta-se há demasiado tempo. “Houve inicialmente um período de sensibilização aos automobilistas e passámos depois para um período mais repressivo, em que a GNR tem feito o seu trabalho, ou seja, tem autuado os automobilistas. A diferença que ocorre actualmente é que estas multas não ficam no visor dos automóveis; os militares registam a matrícula e as multas chegam depois a casa, porque o procedimento é feito por via informática. Ainda assim não tem sido suficiente para libertar esta zona histórica deste estacionamento abusivo”, lamenta.

Catarina Vale está ciente da necessidade de avaliar outras medidas para combater o problema, sugerindo a instalação de floreiras como uma possível solução adicional. E apela ao civismo dos automobilistas. “Aquilo que pedimos é que os automobilistas tenham o dever cívico de não estacionarem em locais que não são permitidos”, diz a vice-presidente.

O vereador Hélio Justino (CDU), que tem o pelouro do trânsito, revelou que está a ser considerada a introdução de parquímetros como uma medida adicional, mesmo não sendo do total agrado do município, como já havia afirmado o presidente Carlos Coutinho no início deste ano. “Estamos a colocar a séria possibilidade de avançar para uma situação destas, embora com uma isenção de pagamento nos primeiros 30 minutos ou na primeira hora de estacionamento”, concluiu.

Hélio Justino revelou também a O MIRANTE a necessidade de criar novas bolsas de estacionamento para mitigar o problema. “As leis que regulam o urbanismo, na maior parte destas urbanizações, implicavam determinados números de lugares de estacionamento por fogo. Hoje em dia, há muito mais do que um carro por casa. Portanto, são poucos os municípios que não têm este problema, sobretudo em zonas mais urbanas”, garante.

O município de Benavente tem já identificadas várias áreas para criação de novas bolsas de estacionamento, nomeadamente em Samora Correia e Benavente. “Isto iria resolver o problema nessas zonas; noutras, é mais difícil criar soluções e alternativas, mas pelo menos nestas áreas iria dar uma ajuda”, explica. Entre as novas bolsas de estacionamento previstas para Samora Correia estão as áreas junto à sede do Grupo Etnográfico Samora e o Passado, ao longo da Rua António Pina de Cabral, na Rua Padre Tobias, e nas traseiras da sede da Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC). Hélio Justino acrescentou que, para esta última, a Companhia das Lezírias já assegurou a disponibilidade do terreno, mas faltam concluir negociações com outros proprietários que confinam com o terreno para se poder criar uma bolsa maior de estacionamento.