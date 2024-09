Bicicletas partilhadas estão inoperacionais desde as festas em Samora Correia

As bicicletas disponibilizadas pela Câmara de Benavente estão fora de circulação em Samora Correia devido a problemas técnicos na plataforma da empresa responsável pelo serviço, informa o vereador Hélio Justino. O autarca explica que, em Samora Correia, as bicicletas foram retiradas por ocasião das festas, há cerca de três semanas, como medida preventiva para evitar actos de vandalismo. “Após as festividades tentámos recolocá-las, mas existe um problema com a plataforma que a empresa responsável pelo serviço tem de resolver. Esta situação já ocorreu várias vezes e impede o encaixe das bicicletas na plataforma”, especifica.

Hélio Justino afirma ainda que o município está a aguardar que a empresa fornecedora da plataforma solucione o problema para que as bicicletas possam voltar ao circuito o mais brevemente possível. O autarca detalhou ainda que o sistema de bicicletas partilhado, de utilização gratuita, em Benavente e Samora Correia, tem vindo a sofrer afinações ao longo do tempo para tornar o serviço mais eficiente. “A partir do momento em que colocámos um funcionário afecto à verificação e distribuição das bicicletas, conseguimos melhorar o serviço prestado”, afirmou, sublinhando que isso tem permitido um acompanhamento mais próximo das necessidades de manutenção e operação do sistema.

Recorde-se que as baGO das Lezírias Ribatejanas, designação dada ao sistema de partilha de bicicletas do Município de Benavente, disponibiliza 24 bicicletas, oito das quais eléctricas e 16 de uso convencional distribuídas por quatro estações, duas em Samora Correia e outras duas em Benavente. Desde a implementação do serviço e até dia 7 de Setembro foram realizadas 1.289 viagens, num total de 333 utilizadores que percorreram 1.543.46 quilómetros.