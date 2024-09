CDU em Alenquer critica falta de investimento na rede de água

O vereador da CDU na autarquia de Alenquer, Ernesto Ferreira criticou o desinvestimento na rede pública de água e sublinhou o número elevado de roturas em condutas do concelho, que constam no relatório da Águas de Alenquer. “A câmara, sendo dona da rede, é responsável pela sua renovação. No mínimo, espero que no próximo orçamento haja uma verba para se começar a trabalhar no regresso da gestão da água e recolha de resíduos sólidos urbanos para a posse do município, para quando acabar o contrato com a Águas de Alenquer”.

O presidente do município, Pedro Folgado (PS) diz que o executivo não tem capacidade orçamental para fazer as renovações na rede todas ao mesmo tempo mas que quando são feitas obras no asfalto a canalização é substituída. No mesmo sentido foi o vice-presidente, Tiago Pedro que refere locais mais críticos que outros e que as obras são feitas de acordo com a capacidade financeira.

Ernesto Ferreira questionou ainda o motivo do atraso no reforço da iluminação no concelho, nomeadamente no Largo Damião de Góis e Largo Luís de Camões, na freguesia de Abrigada. “Temos renovado a iluminação nessa zona em conjunto com a E-redes e mais duas empresas mas não temos capacidade de fazer uma grande reforma. Vai aos poucos”, disse Tiago Pedro.