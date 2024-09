Dadores de Vialonga promovem recolha em Setembro

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga promove uma recolha de sangue a 23 de Setembro, entre as 15h00 e as 19h00, na Associação para o Bem-Estar Infantil de Vialonga (ABEIV). A recolha de sangue tem o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação. A iniciativa visa angariar doações de sangue, uma acção crucial para garantir a disponibilidade de sangue nos hospitais e centros de saúde. Todos os cidadãos são convidados a participar e para aqueles que nunca doaram sangue, basta comparecer na posse do Cartão de Cidadão, se forem cidadãos nacionais, ou apresentar passaporte ou outro documento de identificação válido se forem estrangeiros. Todos os grupos sanguíneos são essenciais e a associação apela à generosidade de todos uma vez que uma única dádiva de sangue pode salvar até três vidas.