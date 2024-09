Moradores do Entroncamento ficaram com garagens inundadas e pedem contas ao município

O entupimento de uma caixa central de descarga de águas residuais fez os efluentes transbordarem e inundarem garagens de moradores do prédio número 11 da Rua Dr. Miguel Bombarda, no Entroncamento, causando alguns danos materiais. Fernando Rodrigues, morador e administrador de condomínio do prédio, esteve na última reunião camarária para expor a situação. O munícipe contou que na manhã de dia 29 de Junho ligou à vice-presidente para reportar que a caixa de descarga de águas pluviais e domésticas, situada na via pública, tinha entupido devido a um acumular de raízes de árvore que ali se juntaram. “Foi-me aconselhado a apresentar uma participação por escrito na câmara e assim o fiz dia 1 de Julho”, garantiu.

Ainda segundo o mesmo cidadão, cinco dias depois o piquete da Câmara do Entroncamento foi ao local e desentupiu a caixa, retirando as raízes. “Um mês depois, em reunião camarária, o senhor presidente disse que como a caixa estava limpa, o problema estava resolvido pela parte da câmara e que o que aconteceu dentro do prédio seria da responsabilidade do condomínio”, lamentou o munícipe, acrescentando que além dos danos materiais nas garagens, a bomba de água do prédio também ficou danificada. Fernando Rodrigues questiona Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento se o município vai indemnizar os condóminos pelos estragos e se prevê cortar a árvore junto à caixa da rede de esgotos.

Maria Estevão, uma das moradoras lesada, afirma que estava em fase de mudanças, guardando alguns bens de habitação na garagem do prédio. No dia 28 de Junho, quando ia concluir as mudanças, deu com grande parte dos objectos danificados pelo refluxo de águas residuais que afirma ter resultado do entupimento da caixa central. A moradora questiona se a autarquia tem alguma explicação ou se pretende fazer alguma coisa, como indemnizar os moradores pelos estragos.

O presidente Jorge Faria confirmou que recebeu a comunicação enviada por Fernando Rodrigues, que ficou registada, resolvendo o problema com a limpeza da caixa central. O autarca aconselhou Maria Estevão a fazer participação ao seguro, uma vez que se trata de um espaço privado e, caso entenda que existe responsabilidade da câmara, deve enviar uma participação escrita com todos os prejuízos e evidências para a câmara avaliar se tem responsabilidade. Rui Madeira, vereador do PSD, juntou-se às preocupações dos munícipes perguntando a Jorge Faria que solução concreta estaria a pensar e se iriam ser tomadas medidas para cortar a árvore, mas Jorge Faria não respondeu.