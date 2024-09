Novo ano lectivo arranca em Tomar com várias novidades

O ano lectivo arranca em Tomar com duas grandes novidades: quer na EB2,3 Gualdim Pais, quer no Jardim de Infância Raul Lopes, os alunos e aqueles que com eles trabalham vão começar o ano fora das instalações habituais. No caso da EB2,3 Gualdim Pais, que será alvo de obras de remodelação profundas, as aulas e restantes actividades vão decorrer em contentores.

Já no Jardim de Infância Raul Lopes, as salas improvisadas vão ser no rés-do-chão da ala norte do antigo Colégio Nuno Alvares Pereira, tendo as obras decorrido durante o Verão. O Jardim de Infância Raul Lopes aguarda ainda o início das obras, estando a decorrer o concurso. “Estamos em crer que vai haver empresas concorrentes, isto nos tempos em que vivemos há sempre esta hipótese no ar de um concurso ficar deserto, mas pelo menos tem havido empresas a questionar”, disse o presidente da câmara, Hugo Cristóvão, em reunião do executivo onde falou sobre o novo ano lectivo e desejou um “excelente ano lectivo” a toda a comunidade educativa.

Também ao nível do pessoal não docente há renovação, com a entrada de novos funcionários que vêm substituir trabalhadores que se reformaram durante o Verão. No que diz respeito aos transportes, também há novidades, com o passe escolar a permitir que todos os alunos possam circular nos autocarros de carreira do Médio Tejo, além de que o passe mensal em Tomar para os transportes urbanos passa a ser gratuito. Hugo Cristóvão revelou ainda que nas próximas semanas vai ser feita uma actualização para melhorias nos circuitos da rede dos transportes urbanos do concelho.