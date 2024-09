Pragas de baratas continuam a motivar queixas de munícipes em Benavente

O vereador da Câmara de Benavente Luís Feitor (PSD) alerta para o aumento significativo de queixas de munícipes sobre a presença de baratas na localidade, sublinhando que, apesar das intervenções realizadas, os resultados têm sido insuficientes. “Sabemos que foi feita alguma intervenção, mas parece que não foi muito frutífera e pergunto o que é que está a ser pensado para resolver esta situação”, questionou o autarca em reunião do executivo.

O vereador Hélio Justino (CDU) reconhece o problema e destaca as dificuldades enfrentadas no combate à infestação destes insectos. “As baratas e o combate às mesmas é um problema que temos actualmente. Reuni há cerca de dois meses com o responsável da empresa que presta o serviço ao nível dos municípios da comunidade intermunicipal que me explicou com alguns detalhes o que está a suceder”, referiu.

Segundo o vereador, a empresa contratada tem uma equipa em permanência no concelho de Benavente, que trabalha diariamente, contudo não pode usar os produtos e os métodos que utilizavam há vinte anos quando iniciaram actividade no ramo. “As normas comunitárias impõem produtos e métodos que não têm a eficácia que é desejada para o combate às baratas. Esse é o principal problema”, garante.

Hélder Justino acrescenta que as equipas actuam sobretudo nos colectores de esgoto, mas, muitas vezes, as baratas acabam por se deslocar para as caixas dos prédios, dificultando uma intervenção concertada. “Já se tem feito em algumas urbanizações, mas nem sempre é possível. Vamos insistindo, temos algumas zonas identificadas como as mais problemáticas, e solicitámos à empresa que essas zonas tenham uma maior periodicidade de intervenções”, afirma.

A vice-presidente do município, Catarina Vale, reforça a existência de um plano de intervenção, coordenado entre o município e a empresa contratada, além da intervenção da Águas do Ribatejo que também faz este trabalho. A edil apela ainda à colaboração dos munícipes, pedindo que reportem situações problemáticas para que os serviços possam actuar de imediato.

Desde há dois anos que o problema é uma constante e tem sido noticiado por O MIRANTE. Em Agosto de 2022, o jornal dava conta que as pragas de baratas continuavam a apoquentar a população no concelho apesar das campanhas de combate e controlo da espécie terem triplicado.