Alerta para problemas nos bairros sociais em Tomar

O presidente da Câmara de Tomar nega que haja insegurança nos bairros sociais da cidade, mas assume que há problemas ao nível do ruído causados por alguns moradores. Um vereador da oposição deu voz ao descontentamento de alguns residentes em reunião do executivo.

O vereador da Câmara de Tomar Luís Francisco (PSD) disse em reunião do executivo que a deslocação de habitantes do Flecheiro para bairros sociais da cidade tem “perturbado a normal habitabilidade e vizinhança que havia entre as pessoas que vivem nesses bairros”. O autarca mencionou que os habitantes dos bairros queixam-se de que a “paz e a convivência que tinham está perturbada por hábitos e costumes que os novos habitantes levaram”. E questionou o presidente da câmara relativamente ao que está a ser feito pelos serviços sociais do município para a integração destes novos habitantes, revelando ainda que há pessoas que são forçadas a abandonar as casas por acharem que “não há condições mínimas de segurança ou de bem-estar”.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), refuta essa ideia dizendo que não há insegurança nos bairros. “Uma coisa é ruído, não nego que há questões de ruído, claro que sim, como também sempre houve, mas insegurança não há, tanto assim é que quando há uma situação qualquer é logo notícia”, sublinhou. O autarca socialista assumiu que é necessário estar vigilante, trabalho que é feito pelo serviço social do município através de intervenção e acompanhamento semanal.

Hugo Cristóvão referiu que, tanto no Bairro 1º de Maio como no Bairro de Nossa Senhora dos Anjos, assim como junto à GNR, há algumas situações de ruído. “Os nossos serviços vão acompanhando, vão continuar a fazê-lo, numa lógica cada vez mais de proximidade, cada vez mais de andar na rua, apesar de que também têm muita burocracia, muita papelada para despachar”, argumentou.

O presidente da Câmara de Tomar anunciou ainda que está a ser trabalhado um projecto para o Bairro 1º de Maio, cujo objectivo é transformar uma das casas num centro de apoio e de actividades para o bairro. Há ainda a intenção de reduzir o número de moradores, criando casas maiores, de modo a dar mais qualidade de vida a quem nelas habita.

Luís Francisco destacou que devem ser criadas condições para que as crianças possam brincar nesses espaços, realçando ainda a importância de existir um trabalho de integração das pessoas que são deslocadas para esses bairros. Sobre o Bairro 1º de Maio, o vereador do PSD defendeu que deve ser feita uma reformulação e um aproveitamento do espaço com outra dimensão.