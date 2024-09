Alpiarça avança com alcatroamento de ruas degradadas

O município de Alpiarça assinou o auto de consignação da empreitada de alcatroamento de diversas ruas do concelho, marcando o início de uma importante intervenção urbana, que ficará concluída no próximo ano. A primeira fase da intervenção representa um investimento de cerca de cerca de 155 mil € mais IVA, tendo como objectivo a requalificação de vias que se encontram em estado avançado de degradação e com visíveis sinais de desgaste.

As ruas abrangidas na primeira fase são Avenida Carlos Relvas, Rua António da Silva Patrício, Rua Silvestre Bernardo Lima, parte da Rua Manuel Paciência Gaspar, parte da Rua João da Silva Sanfona, o parque de estacionamento na Rua João da Silva Sanfona, Largo Salgueiro Maia, parte da Rua Ricardo Durão, parte da Rua Dr. Alberto M. Dias Pereira e parte da Rua Maestro Virgílio Fortunato Venceslau.

A segunda fase já está a ser preparada e contempla, para além de duas ruas já asfaltadas, mas sem passeios e sem escoamento das águas pluviais, um conjunto de ruas que se encontram ainda em terra batida e que serão asfaltadas pela primeira vez, na sede do concelho e nos lugares.