Benavente dedica dois dias à Semana Europeia da Mobilidade

A Semana Europeia da Mobilidade decorre entre os dias 16 e 22 de Setembro e o município de Benavente aderiu à iniciativa com a realização de três iniciativas.

O Encontro sobre Mobilidade na Lezíria do Tejo tem lugar no dia 20 de Setembro, pelas 9h30, no Centro Cultural de Samora Correia, estando previstos dois passeios de bicicleta, no dia 21 de Setembro, cujo percurso envolve as quatro freguesias do concelho.

A Semana Europeia da Mobilidade permite aos cidadãos europeus terem a oportunidade de desfrutar de uma semana de actividades dedicadas à mobilidade sustentável, com o objectivo de se facilitar um debate alargado sobre a necessidade da mudança de comportamentos relativamente à mobilidade, em particular no que toca à utilização do automóvel particular.