Funcionários das Cantinas participam em encontro em Santarém para reivindicar melhores condições de trabalho

Os trabalhadores das Cantinas, Refeitórios, Áreas de Serviço e Bares Concessionados participaram no Encontro Nacional de Dirigentes e Delegados Sindicais do Sector que se realizou a 13 de Setembro em Santarém. Os participantes exigem negociação imediata do CCT sem perda de direitos; aumento salarial mínimo de 150 euros para todos os trabalhadores; criação de um regime de cinco diuturnidades com o valor 25 euros por cada diuturnidade; actualização do subsídio de alimentação para 140 euros; pagamento de um prémio de 25% da retribuição para os trabalhadores que tenham horário repartido e para os trabalhadores que trabalham em regime de turnos; pagamento do trabalho ao fim-de-semana com um acréscimo de 25%; pagamento de um subsídio de risco aos trabalhadores das cantinas dos hospitais e dos estabelecimentos prisionais de 7% do salário; redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais; 25 dias uteis de férias para todos os trabalhadores; passagem a efectivo de todos os trabalhadores contratados a termo; estabilidade no emprego e o fim da precariedade; contratos a tempo completo nas cantinas escolares com confeção.

“Só a luta determinada e firme dos trabalhadores organizados nos seus sindicatos tem impedido o roubo de direitos e uma degradação maior das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores das cantinas. As empresas que exploram cantinas, refeitórios, fábricas de refeições, áreas de serviço e bares concessionados dão muitos lucros. Podiam pagar salários dignos, mas continuam a pagar salários muito baixos”, lê-se em comunicado.