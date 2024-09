Mãe com quatro filhos menores continua desesperada à procura de casa

Maria João Montez, a mãe de 36 anos que vive em São Domingos, Santarém, com quatro filhos menores, continua à procura de uma casa que consiga pagar e tem até 3 de Abril de 2025 para sair da casa onde vive há cinco anos e da qual nunca ficou a dever uma renda, garante, depois de o senhorio lhe ter rescindido o contrato por pretender aumentar a renda de 327 euros para o dobro. Separou-se em Fevereiro do último companheiro, após uma relação de nove anos, e logo de seguida recebeu o anúncio da rescisão do contrato. Longe dos ex-companheiros e sem suporte familiar, é com muito sacrifício que paga despesas, alimenta, veste e calça os filhos. A mãe tem contactado O MIRANTE desesperada após a publicação de uma primeira notícia em Junho, uma vez que a resposta que tem da Câmara de Santarém é de que “não há casas” para disponibilizar.

Começou a trabalhar aos 13 anos na restauração e só parou no ano passado quando foi despedida por faltar para cuidar do filho de dois anos, diagnosticado com uma anemia grave, estando constantemente a ser internado. Maria João Montez recebe o Rendimento Social de Inserção (RSI), cerca de 500 euros de abonos, ajudas com a alimentação, pensão de alimentos das filhas no valor de 120 euros e alega que o pai dos filhos não está a cumprir com os 160 euros estipulados pelo tribunal, tendo de recorrer ao Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores.

“Se vou para a rua com quatro crianças fico sem eles. A protecção de menores já me ligou a fazer pressão”, desabafava em lágrimas em Junho, explicando que foi o filho de seis anos, com a sua inocência, que contou à psicóloga da protecção de menores, onde é seguido por uma alegada agressão na escola primária, que estavam em risco de ficar sem casa.

O MIRANTE teve acesso a uma declaração passada por um pediatra que atesta que o menino de dois anos necessita dos cuidados “imprescindíveis e inadiáveis da mãe por períodos mais prolongados” por “infecções respiratórias recorrentes”, o que impede Maria João de trabalhar. “É mais o tempo que não vai ao infantário. Toda a gente sabe que o Santiago é um menino doente”, afirma a mãe, revelando que por não ter conseguido vaga no sistema público, está a ser acompanhado por um pediatra que cobra 90 euros por consulta, sendo que por mês chega a ir três vezes. “Se calhar se não fosse no privado o meu filho já não estava aqui”, aponta.