Obra do interface da Póvoa de Santa Iria vai durar ano e meio

Requalificação visa acabar de vez com o estado degradado do espaço.

A obra do interface rodo-ferroviário que servirá a estação de comboios da Póvoa de Santa Iria vai durar 540 dias, cerca de ano e meio, e a obra vai ser realizada pela firma Obragoito – Construções e Obras Públicas Lda por um valor total de 2 milhões e 267 mil euros. A proposta de adjudicação dos trabalhos foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara.

Face à dimensão da despesa a proposta de adjudicação detalha também a plurianualidade da despesa para a Câmara de Vila Franca de Xira, tendo impactos esperados de 53 mil euros este ano; 2 milhões de euros em 2025 e outros 350 mil euros em 2026.

O projecto, que O MIRANTE já tinha dado a conhecer, visa acabar de vez com o estado degradado do parque de estacionamento e a zona envolvente à estação de comboios, que há muito precisava de receber uma intervenção de reabilitação e remodelação. A obra prevê a criação de 665 lugares de estacionamento, incluindo 13 para mobilidade condicionada. Está prevista uma intervenção de melhoria da circulação pedonal em toda a zona e, no acesso à estação de comboios da Póvoa de Santa Iria, também toda a zona envolvente vai ser requalificada, estando prevista a reorganização da zona de abrigos de passageiros de autocarros, a reformulação da sinalização vertical e horizontal, a instalação de mobiliário urbano e a criação de zonas verdes e árvores em caldeira.