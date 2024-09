Recolha de Sangue no Porto Alto

O Instituto Português do Sangue e a Cruz Vermelha Portuguesa promovem uma recolha de sangue no próximo domingo, 15 de Setembro, na sede da Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA).

A recolha decorre entre as 09h00 e as 13h00 e podem participar todos os dadores saudáveis com mais de 18 anos e menos de 65 anos.

Para poder dar sangue, segundo a organização, é obrigatório “ter mais de 50 quilos, fazer-se acompanhar do documento de identificação e estar hidratado com líquidos não alcoólicos”.