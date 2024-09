Rota dos Rios e das Pontes em Constância

Constância assinala as Jornadas Europeias do Património com a realização do Percurso Pedestre Interpretativo Rota dos Rios e das Pontes, a 22 de Setembro.

O Município de Constância vai assinalar as Jornadas Europeias do Património’2024, no dia 22 de Setembro, com a organização do Percurso Pedestre Interpretativo Rota dos Rios e das Pontes, com degustação de produtos regionais. A iniciativa está marcada para as 09h00 e o ponto de encontro é no Jardim do Museu dos Rios e das Artes, em Constância.