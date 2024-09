Tomar recebeu 600 profissionais da educação

O encontro anual “Em Tomar a Aprender”, que decorreu ao longo de dois dias em Tomar, marcou o início do ano lectivo e deu as boas-vindas a um grupo diversificado de profissionais que desempenham um papel crucial no futuro das crianças e jovens de Tomar. No primeiro dia, 4 de Setembro, foram recebidos professores e educadores e, no segundo dia, foi feita a recepção aos trabalhadores não docentes das escolas do concelho.

Na iniciativa do Município de Tomar e do Centro de Formação de Professores “Os Templários”, em parceria com os Agrupamentos de Escolas Nuno de Santa Maria e Templários, com a Escola Profissional de Tomar e ainda com a Escola João de Deus, foram dadas as boas-vindas a cerca de 400 professores e educadores do pré-escolar e ensino básico, secundário e artístico. Os profissionais foram recebidos pelo presidente da câmara, Hugo Cristóvão, e pelos dirigentes das respectivas instituições de ensino.

A sessão iniciou-se com uma demonstração artística do Ginásio Clube de Tomar e houve também lugar a uma cerimónia de homenagem aos professores aposentados em 2023/2024. Realizou-se também uma homenagem especial à professora Agripina Vieira, directora do centro de formação “Os Templários” até 2023/2024.

Decorreu também a intervenção de Joana Simões Piedade com a palestra "Migrações e interculturalidades em contexto escolar", um tema da actualidade e um dos mais relevantes fenómenos sociais contemporâneos, devido ao impacto que a mobilidade humana tem nas sociedades, e mais concretamente no meio escolar. A manhã foi encerrada por Eduardo Madeira com um espectáculo de humor, que incluiu apontamentos musicais e abriu o apetite para o almoço-convívio, que decorreu na Escola Secundária Jácome Ratton.

O segundo dia, dedicado a cerca de 200 trabalhadores, abriu com mais um espectáculo do grupo da ginástica acrobática do Ginásio Clube de Tomar e com as boas-vindas da vice-presidente do município, Filipa Fernandes, que enalteceu o papel deste grupo de profissionais, peça fundamental no dia-a-dia das escolas. Seguiu-se uma singela homenagem ao pessoal não docente aposentado durante o ano lectivo transato. Ana Pinto, formadora de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Criadora do Projeto HANA, fez uma sessão com o tema: “A comunicação começa pelo lado de dentro – Acolhe”. O encontro terminou com o almoço-convívio que decorreu na Escola Secundária Jácome Ratton.