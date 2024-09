Alenquer com perigo de incêndio rural elevado

Até ao final do dia de terça-feira, 17 de Setembro, o risco de incêndio rural é elevado em Alenquer. População não pode fazer queimadas nem realizar trabalhos com motorroçadoras.

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) aumentou a probabilidade do risco de incêndio rural para o nível laranja (elevado) para o concelho de Alenquer até ao final de terça-feira, 17 de Setembro, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A temperatura poderá subir gradualmente na zona centro, onde se enquadra o concelho de Alenquer, prevendo-se que a humidade relativa possa vir a atingir os 20%, podendo propiciar o aumento do número de ocorrências de incêndios rurais e da dificuldade das acções de supressão dos mesmos. O vento por vezes forte far-se-á sentir nos próximos dias podendo atingir rajadas até 70km/h.

O Município de Alenquer e o Serviço Municipal de Protecção Civil apontam as proibições a ter em consideração pela população nomeadamente fazer queimadas, fogueiras para recreio, lazer ou festas populares; Fumar ou fazer qualquer tipo de lume; Usar máquinas não dotadas de um ou dois extintores de 6 kg cada e sem dispositivos de retenção de faíscas ou faúlhas; Desinfestar apiários quando envolva o uso do fogo ou outros métodos incandescentes ou geradores de calor; Trabalhos com recursos a motorroçadoras e lançar balões de mecha acesa e foguetes.