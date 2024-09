Arruda dos Vinhos atenta a necessidade de nova casa mortuária

O executivo do município de Arruda dos Vinhos não descarta a hipótese de vir a construir uma nova casa mortuária para permitir a quem não tem religião católica poder ser velado num espaço condigno. A informação foi avançada pelo presidente do município, Carlos Alves, na última reunião pública do executivo depois de ter sido questionado por um munícipe, Adelino Ramos, sobre o assunto. Actualmente há um espaço na igreja da vila onde os velórios são feitos mas está focado sobretudo em quem é crente na religião católica. “Permanecemos atentos a esse assunto e numa altura em que a população está cada vez mais envelhecida é óbvio que temos de pensar em fazer face a diferentes realidades religiosas existentes no concelho”, notou o autarca. Por esse motivo, diz, o executivo irá analisar a necessidade de construir ou encontrar um novo espaço que possa servir como casa mortuária no futuro.