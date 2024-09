Assaltos fecham escolas de Azambuja e Aveiras de Cima

Esta segunda-feira os pais foram confrontados com o encerramento das escolas básica de Azambuja e Aveiras de Cima. Os estabelecimentos de ensino foram assaltados de madrugada.

As escolas básicas de Azambuja e Aveiras de Cima estão encerradas esta segunda-feira na sequência de dois assaltos que terão corrido esta madrugada. Ao chegarem aos estabelecimentos de ensino os pais depararam-se com as escolas fechadas.

A GNR tomou conta da ocorrência e O MIRANTE sabe que ocorreram outros assaltos na via pública em Aveiras de Cima que também estão a ser investigados.