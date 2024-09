Bebé raptada pela mãe no Hospital de Santarém

Uma bebé que estava internada no serviço de Neonatologia do Hospital Distrital de Santarém a aguardar “resolução social” foi levada pela mãe, que a acompanhava, na noite de sexta-feira, 13 de Setembro. Assim que a Unidade Local de Saúde da Lezíria detectou o sucedido, accionou todas as medidas necessárias junto das entidades competentes, que estão a acompanhar a situação, esclarece em comunicado, que acrescenta que “foram cumpridas todas as medidas e protocolos de segurança preconizados”.

Notícia em desenvolvimento.