Corte de árvores em Arruda dos Vinhos gera queixas da comunidade

O corte e remoção de uma dezena de árvores que embelezavam a entrada norte de Arruda dos Vinhos, na Recta da Fresca, gerou polémica e queixas de alguns moradores da zona que não viram a intervenção com bons olhos. Os moradores foram surpreendidos na última semana com o corte e abate das árvores, que começaram a ser removidas das caldeiras em que se encontravam, segundo o município por motivos de segurança. As raízes das árvores começaram a levantar o pavimento e impossibilitar a passagem no passeio a pessoas com mobilidade reduzida ou cadeiras de bebés, forçando os peões a caminhar pela estrada.

“As raízes fazem parte da vida das árvores e se o problema era o levantamento do piso certamente haveria outras soluções disponíveis que não o abate puro e duro de árvores que demoraram décadas a crescer”, lamenta Vítor Jorge, morador da zona, a O MIRANTE. O vizinho, Rui Carneiro, concorda. “Não tem sido bonito de ver isto, é do terceiro mundo”, lamentou.

O assunto foi também levado à última reunião pública do executivo de Arruda dos Vinhos por Adelino Ramos, morador da vila, que questionou o executivo sobre o motivo para o abate de todas as árvores da rua. O vice-presidente da câmara, Paulo Pinto, explica que o objectivo principal da intervenção é aumentar a segurança dos peões e, consequentemente, de quem ali vive e precisa de caminhar no passeio.

“Devido ao enraizamento ser na horizontal, o pavimento estava a ficar deformado junto às caldeiras das árvores e não dava espaço para as pessoas passarem. Tinham tendência para passar na estrada numa via com um fluxo de tráfego enorme. Vão imediatamente ser plantadas novas árvores, com espécies em que o enraizamento ocorra na vertical para evitar que isto volte a acontecer no futuro”, explica o autarca.

Além da plantação de novas árvores, as caldeiras vão ser intervencionadas levando grelhas que permitirão dar mais espaço à circulação pedonal. “A segurança das pessoas é essencial e primordial para nós”, assegurou Paulo Pinto.