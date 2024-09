Jovem de Glória do Ribatejo fora de perigo após despiste de mota

João Caneira, de Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos, despistou-se de mota este sábado, 14 de Setembro, e foi helitransportado em estado grave.

João Caneira, de 29 anos, transportado de helicóptero para Lisboa no sábado, 14 de Setembro, após ter sofrido um despiste de mota entre Glória do Ribatejo e Granho, no concelho de Salvaterra de Magos, está estável e fora de perigo, informou a companheira nas redes sociais. O Grupo Motard Almas Danadas e o Grupo Motard Soul Fly, do concelho de Salvaterra de Magos, emitiram comunicados esperando as melhoras do motard e o seu regresso à estrada.