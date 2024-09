Movimento de cidadãos quer melhorar vida no Sobralinho

Um grupo de moradores do Sobralinho juntou-se num movimento informal, denominado “Sobralinho - Construir o Futuro” e esperam assim conseguir reivindicar melhorias na intervenção da câmara municipal e da junta de freguesia na vila do concelho de Vila Franca de Xira.

Além da requalificação de várias ruas do Sobralinho que, no entender dos moradores, estão esquecidas e a precisar de atenção, os cidadãos pedem também a criação de um parque infantil e a retirada de pilaretes colocados recentemente pela câmara no Largo Armindo de Sttau Monteiro para impedir o estacionamento abusivo de automóveis nos passeios.

O grupo de cidadãos exige também uma solução para o complicado cruzamento da Betecna, que foi notícia na última edição de O MIRANTE. No que diz respeito aos pilaretes no largo Armindo Sttau Monteiro o movimento de cidadãos, encabeçado por Armando Corte Real, já entregou na câmara um abaixo-assinado com as assinaturas dos 44 moradores da zona, onde pedem ao município a retirada imediata dos pilaretes.

No documento os moradores consideram que uma requalificação desta natureza exigiria que os moradores da zona tivessem sido consultados previamente antes dos equipamentos terem sido colocados nos passeios. “Não compreendemos a necessidade de colocar excessivos pilaretes num passeio que não serve de estacionamento e que agora pela sua altura até o inviabiliza. O que se torna necessário e esperamos que o façam são rampas de acesso da estrada ao passeio, para facilitar entre outros o circuito dos carrinhos de bebé”, defendem os moradores. O grupo de cidadãos entende que a colocação dos pilaretes representa uma despesa desnecessária para o erário público, que a praceta fica esteticamente desfavorecida e que isso desvalorizará os imóveis ali existentes. “O que evita o estacionamento abusivo é a construção de grandes parques de estacionamento, só depois seguida de forma activa pela intervenção das autoridades policiais”, lê-se no abaixo assinado.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE