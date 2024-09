Obras no mercado municipal de Santarém com mais uma despesa extra

São mais 117.185€, acrescidos de IVA, a somar ao montante da empreitada de requalificação e alteração do Mercado Municipal de Santarém que tinha o seu último prazo de conclusão apontado para meados de Julho deste ano, quase quatro anos depois do prazo inicialmente previsto. Este segundo pedido de reposição do equilíbrio financeiro da empreitada foi aprovado na última reunião do executivo camarário e o montante em causa relaciona-se sobretudo com despesas com manutenção do estaleiro durante 504 dias.

Recorde-se que a intervenção no emblemático edifício foi adjudicada em 2019, por cerca de dois milhões de euros, à empresa Habitâmega Construções S.A. e tinha um prazo de execução previsto de um ano. Só que os contratempos foram-se sucedendo e a obra arrastou-se no tempo e derrapou no orçamento. Em Março de 2020 os trabalhos tiveram que ser suspensos e foi lançado um concurso autónomo para reforço da estrutura do imóvel centenário, dada a descoberta de ausência de fundações no edifício. Essas obras imprevistas custaram aos cofres do município pelo menos mais 360 mil euros.

A empreitada original foi retomada em Março de 2021, mas a ritmo lento, e o prazo de execução previsto foi mais uma vez ultrapassado. Entretanto, em Julho de 2022, a empresa Habitâmega entrou em processo de insolvência e foi substituída pela firma Construções Pragosa, que ficou encarregue de concluir a intervenção. A proposta de cedência da posição contratual foi apresentada pelos credores e foi aprovada por unanimidade na reunião do executivo municipal de 29 de Agosto de 2022.

A intervenção no mercado incluiu a recuperação integral do espaço criando uma área muito mais moderna e funcional sendo o novo projecto da autoria do arquitecto Paulo Durão. O futuro mercado terá 36 bancas destinadas ao mercado diário tendo em seu redor quatro praças. Os espaços exteriores (lojas) também foram recuperados ficando 29 deles destinados a actividades diversas, que podem ir do artesanato à geladaria passando por florista, vinhos e loja de conveniência, entre outras.

As obras estão praticamente terminadas mas ainda não há certezas quanto ao modelo de exploração a adoptar e, consequentemente, quanto à data estimada para a reabertura do mercado. A Câmara de Santarém lançou um concurso público para concessão da gestão do espaço a privados que ficou deserto. Entretanto têm decorrido visitas de potenciais interessados, segundo tem revelado o vereador com o pelouro do mercado, Nuno Russo. Entretanto, vários dos vendedores que ali tinham banca continuam instalados provisoriamente num espaço municipal junto à Casa do Campino.