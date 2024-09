Programa de Voluntariado Jovem de Tomar com orçamento reforçado

O Programa de Voluntariado Jovem que marcou o Verão em Tomar foi um sucesso, contando com a participação de dezenas de jovens, o que motivou o reforço do orçamento previsto para o projecto, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade em reunião do executivo da Câmara de Tomar.

Rita Freitas, vereadora com o pelouro da Juventude, confirmou o sucesso da iniciativa, referindo que foram inscritos um total de 75 jovens. “Este reforço teve como base poder abranger todos os jovens. Inicialmente, o valor que tínhamos alocado para o voluntariado abrangia apenas cerca de 30/32 jovens, mas dado o elevado fluxo de inscrições, vimos que realmente não seria suficiente, todos os jovens acabaram por ser contactados”, revelou.

Até ao fim do mês de Setembro está a decorrer o quarto e último turno, sendo que as entidades que colaboraram com a câmara, nomeadamente para a realização das actividades, foram: Corda Bamba, Hospital de Tomar, ATLs, Convento de Cristo, algumas associações e serviços do Município. “Temos tido o cuidado de visitar os sítios para onde os jovens vão, percebendo os feedbacks tanto das entidades como dos jovens, e o feedback tem sido bastante positivo”, concluiu Rita Freitas.