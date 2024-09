Rua Monte da Saúde em Benavente vai ter lombas para reduzir a velocidade dos carros

Maria da Conceição Almeida, residente nas Areias, Benavente, denunciou em reunião de câmara o excesso de velocidade na Rua Monte da Saúde, junto à Rua António Aleixo. A moradora relatou que os veículos passam a uma velocidade tão elevada que chegam mesmo a “fazer saltos” ao atravessar a lomba em frente ao Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB).

“Aquela estrada que vai para a foz não é uma estrada municipal, é uma estrada de rali”, afirma Maria Almeida. “É ver quem passa mais depressa. São carros e motas que não têm consideração pelas pessoas, especialmente os idosos, os doentes e os moradores. Não podem vir à rua ou abrir uma janela por causa da velocidade a que os carros passam”, lamenta.

A munícipe menciona também as dificuldades dos residentes com mobilidade reduzida, especialmente os que usam andarilhos, devido ao estado dos passeios, que “parecem lombas”. “É só buracos e eu já lá parti a rótula do joelho porque tropecei num buraco e caí. Isto pode acontecer a qualquer pessoa”, adverte.

Outro problema recentemente identificado pela residente é o cheiro desagradável das sarjetas. “Tenho uma sarjeta debaixo da janela do meu quarto e não posso abrir a janela com o cheiro que vem de lá”, queixa-se Maria Almeida, depois de apelar à colocação de lombas e melhoria das condições de segurança naquela artéria.

Em resposta à queixa da moradora, a vice-presidente da Câmara de Benavente, Catarina Vale, reconhece as preocupações e garante que as sarjetas estão sinalizadas pela junta de freguesia para intervenção. “Quanto à marcação de estacionamento e o eventual aumento de lombas é um processo a seguir pelo sector de trânsito. Faremos essa avaliação, naturalmente, porque é uma preocupação para todos nós”, assegura.

O vereador Hélio Justino sublinha que a situação da Rua Monte da Saúde já foi detectada pela autarquia pela necessidade de intervir face às velocidades que são praticadas. “Não é a única no nosso município, infelizmente são cada vez mais os processos para a colocação de lombas como medida redutora das velocidades dos automóveis. Creio que nos próximos meses teremos um concurso para a execução de um conjunto significativo de passadeiras elevadas no nosso município. Espero que esta situação possa também ser integrada nesse concurso”, concluiu.