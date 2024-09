Afonso Canoa é a vítima do acidente com helicóptero em Ovar

Um militar de 25 anos, Afonso Canoa, primeiro-cabo mecânico de material aéreo na Força Aérea Portuguesa, é a vítima do acidente com um helicóptero em movimento na base aérea de Maceda, em Ovar. Afonso Canoa foi atingido no tórax por um pneu quando o helicóptero estava a ser rebocado e entrou em paragem cardiorrespiratória, disse à Lusa fonte dos Bombeiros de Esmoriz. Segundo o JN, o jovem era natural de Santarém. O acidente ocorreu no dia 16 de Setembro por volta das 14h30 e o óbito foi confirmado mais tarde.