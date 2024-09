Estratégia Local de Habitação de Abrantes está a decorrer normalmente

O presidente diz que o processo está a decorrer com normalidade, embora gostasse de o ver mais avançado.

O vereador da Câmara de Abrantes Vasco Damas, questionou na última reunião do executivo o presidente do município, Manuel Valamatos (PS), sobre o ponto de situação da Estratégia Local de Habitação e se os apoios previstos estavam a chegar aos munícipes mais necessitados e com maior dificuldade de acesso aos serviços municipais. O vereador do movimento ALTERNATIVAcom perguntou quando iria decorrer o processo de atribuição das 64 habitações a custos acessíveis e como seriam seleccionados os beneficiários, além de solicitar dados e números concretos sobre o apoio prestado aos munícipes pelo gabinete de apoio à Estratégia Local de Habitação.

Manuel Valamatos afirma que os processos estão a decorrer conforme o previsto e confia na forma como o trabalho está a ser desenvolvido. “Não é por termos 10 milhões de orçamento na Estratégia Local de Habitação que tivemos mais olhos que barriga e já evidenciei isso. Tem sido feito muito trabalho e investimento por parte do município e prova disso foi o gabinete que montámos para a Estratégia Local de Habitação. Trabalhamos em vários domínios como a componente social e individual, como é o caso do 1º direito. Temos feito por chegar e divulgar todo o apoio e informação à comunidade para que as pessoas estejam atentas e tenham cada vez mais informação” explica.

Sobre as habitações a custos acessíveis, Manuel Valamatos não esconde que gostava de ver os processos numa fase mais avançada mas afirma que estão a decorrer normalmente. Os 64 apartamentos a custos acessíveis resultam de um acordo de colaboração entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), o Município de Abrantes e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), com um investimento de 8,5 milhões de euros, localizam-se no centro histórico de Abrantes, no Tramagal e no Rossio ao Sul do Tejo. Sobre os números concretos, Manuel Valamatos aconselha Vasco Damas a solicitar esses dados e colocar as questões técnicas ao gabinete de apoio.