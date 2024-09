Excesso de velocidade no centro de Arruda dos Vinhos preocupa moradores e comerciantes

Não há dia em que Helena Ribeiro, que vive na rua Cândido dos Reis, no centro de Arruda dos Vinhos, não saia à rua com o credo na boca, devido à velocidade excessiva a que os automóveis circulam naquela artéria. A rua é estreita, tem quase sempre carros estacionados à direita e em alguns locais é tão estreita que o passeio desaparece obrigando os peões a caminhar pelo meio da estrada.

É um “salto de fé”, conta, lembrando que muitas vezes a velocidade dos condutores é assustadora. “Não pode ser, é preciso que se faça alguma coisa, meter lombas ou semáforos, que os obriguem a levantar o pé”, defende a O MIRANTE. Nos dias em que vai ao supermercado, Helena Ribeiro diz que o problema ainda é pior. “Por pouco já não me levaram os sacos e me arrastaram pela rua”, revela.

Para outros moradores os receios prendem-se sobretudo com as crianças e os mais velhos. “Já vi aqui muitos sustos sobretudo com os velhotes, com carros a travar de repente. Qualquer dia vai haver um acidente se não houver maior cuidado. Tem de se fazer alguma coisa”, diz ao nosso jornal Fernando Oliveira, outro morador. Há quem note, no entanto, que a construção da variante de Arruda dos Vinhos permitiu desviar muito do trânsito que no passado ali circulava, especialmente nas horas de ponta.

Questionado sobre o problema e os receios da comunidade, o presidente do município, Carlos Alves, explica que o excesso de velocidade na Rua Cândido dos Reis é há muito uma preocupação em cima da mesa. “Já colocámos numa das zonas da rua uma sinalética nova, com sensores de velocidade e umas caras digitais que tentam sensibilizar os condutores. Sobretudo na zona em frente ao jardim-de-infância. Estamos a ver que resultados produzem”, explica. O autarca nota, contudo, que sem bom senso de quem vai ao volante de nada vale toda a sensibilização e sinalética colocada na rua.

No último Conselho Municipal de Segurança de Arruda dos Vinhos, a informação dada aos autarcas é de que não existem pontos negros de sinistralidade no concelho, embora no caso da Rua Cândido dos Reis exista a percepção de que a velocidade praticada pela maioria dos condutores é elevada para a configuração da via. “É uma artéria fundamental do concelho e a segurança nunca é demais. Se houver necessidade de alguma sinalética acrescida iremos colocá-la e avaliar o que poderemos continuar a fazer”, explica Carlos Alves.