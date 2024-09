Rede de esgotos já funciona em Covão do Coelho e Vale Alto

As redes de saneamento de águas residuais em Covão do Coelho e Vale Alto, no concelho de Alcanena, já estão em funcionamento, após morosas, dispendiosas e atribuladas obras. O investimento de 3.167.381€ foi assegurado pelo município de Alcanena com cofinanciamento do POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. O sistema inclui uma nova rede de drenagem de águas residuais, que contempla os colectores públicos e os ramais particulares que servem cada local de consumo/habitações, numa extensão total de 14 km, além de duas novas estações elevatórias, uma em cada localidade.

A empresa municipal AQUANENA, enquanto entidade gestora do sistema, organizou duas sessões de esclarecimento, no dia 28 de Agosto, uma em Covão do Coelho e outra em Vale Alto, onde participaram mais de duas centenas de pessoas. As sessões serviram para esclarecer dúvidas das populações e disponibilizar o apoio dos serviços técnicos da empresa para que os clientes efectuem as suas ligações à rede pública de saneamento.

As obras de saneamento básico no Covão do Coelho e Vale Alto, freguesia de Minde, concelho de Alcanena, foram um verdadeiro tormento para os habitantes e deixaram um rasto que indignou a população local. Recorde-se que a obra arrancou no início de 2019 com um prazo de execução de 365 dias mas foram acontecendo vários problemas e as prorrogações dos prazos foram sendo sucessivamente ultrapassadas. As justificações do primeiro empreiteiro para os atrasos na obra, numa primeira fase, apontaram para problemas de sustentabilidade da empresa e depois situações causadas pela pandemia de Covid-19. As obras em Covão do Coelho estiveram também paradas por falta de entendimento entre o empreiteiro e o subempreiteiro.

As empreitadas, que foram inicialmente entregues à empresa TOELTA, tiveram sucessivos incumprimentos de prazos. O município decidiu rescindir o contrato com a empresa responsável pela empreitada em Vale Alto e Covão do Coelho. As sanções aplicadas à empresa a quem tinha sido adjudicada a empreitada atingiram o valor máximo estabelecido de 413.712 euros. Foi aberto entretanto um novo concurso público para conclusão das empreitadas, quando ainda faltava fazer cerca de 600 mil euros de obra.