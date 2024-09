14 enfermeiros reforçam Hospital Distrital de Santarém

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) acolheu na segunda-feira, 16 de Setembro, mais 14 novos enfermeiros que vão desempenhar funções no Hospital Distrital de Santarém. A cerimónia de acolhimento dos novos profissionais contou com a presença de João Formiga, enfermeiro director, João Soares Ferreira, director clínico para a área de cuidados de saúde primários, e Hugo de Sousa, vogal executivo do conselho de administração, com o pelouro da área de Recursos Humanos.

João Formiga salientou que “o grande valor dentro da instituição são as pessoas”. Hugo de Sousa saudou os novos profissionais, tendo começado por esclarecer , com a aprovação do mapa de pessoal, em Agosto, foi possível realizar contratações de vários profissionais das várias áreas, sobretudo da enfermagem. O vogal executivo concluiu a sua intervenção reiterando os votos de boas-vindas aos novos profissionais. João Soares Ferreira aproveitou a ocasião para referir que “os recursos humanos são, sem dúvida, a área que mais temos de estimar e investir”. “É com muito bons olhos que vemos esta possibilidade de contratar mais profissionais, particularmente enfermeiros e médicos. Mas temos também muitas outras áreas onde vamos conseguir contratar, enriquecendo a nossa experiência e tornando a vossa actividade mais fácil”, adiantou. O director clínico para a área de cuidados primários terminou a sua intervenção reforçando que os membros do conselho de administração mantêm uma postura de abertura para com os colaboradores. “Estamos aqui para falar e ouvir-vos, com a certeza de que serão parte do sucesso daquilo que é a nossa missão”, concluiu.

Os novos enfermeiros serão alocados nas áreas da medicina interna, serviço de urgência e áreas cirúrgicas, sendo integrados em equipas já estabelecidas, com a possibilidade de ajustamentos, de acordo com as necessidades dos serviços.