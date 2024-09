Donativos podem ser entregues no canil da Associação de Protecção aos Animais Abandonados do Cartaxo.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

APAAC do Cartaxo apela a donativos de ração

A Associação de Protecção aos Animais Abandonados do Cartaxo (APAAC) tem as suas reservas de comida “nas últimas” e apela a donativos de ração, comida húmida e biscoitos, que podem ser entregues no canil. A APAAC informa que são gastos diariamente 80 quilos de ração.