Assaltantes de ourivesarias em Fátima apanhados na Ponte 25 de Abril

Operação envolveu a PJ em colaboração com a PSP e três homens foram detidos depois de abandonarem a viatura em que seguiam.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta segunda-feira três homens suspeitos de assalto a ourivesarias em Fátima, numa operação de perseguição e detenção que obrigou ao encerramento do trânsito na Ponte 25 de abril.

De acordo com nota publicada na página da Internet da PJ, "no âmbito das diligências de investigação realizadas pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, foi possível identificar e localizar os suspeitos, residentes na Margem Sul".

Os três homens foram intercetados à entrada do tabuleiro da Ponte 25 de abril (que liga Lisboa a Almada) e, durante a perseguição, os suspeitos acabaram por abandonar a viatura e fugiram apeados, tendo sido depois detidos.

A Direção Nacional da PJ escreve ainda que "foram apreendidos os objetos roubados e uma arma municiada".

Os três homens serão agora presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

A circulação rodoviária na ponte 25 de abril foi reaberta pelas 13:30 de hoje, depois de ter sido encerrada ao trânsito devido à operação da Polícia Judiciária, segundo o porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.