Concluída primeira fase das obras da Urgência Médico-Cirúrgica do Hospital de Abrantes

Foi concluída na passada sexta-feira, 13 de Setembro, a primeira fase das obras de requalificação e ampliação da Urgência Médico-Cirúrgica do Hospital de Abrantes, da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo). De imediato iniciou-se uma nova etapa da empreitada, orçada em 3,6 milhões de euros, que exige a relocalização e reconfiguração temporária das instalações e circuitos dos utentes do serviço de Urgência.

A intervenção incidiu sobre o espaço anteriormente ocupado pela antiga Consulta Externa da Unidade Hospitalar de Abrantes, que se encontrava desactivada. Não envolveu, por isso, qualquer constrangimento na prestação de cuidados médicos. No entanto, a segunda fase, que incide sobre as instalações até aqui ocupado pelo serviço de Urgência, vai exigir, previsivelmente até ao final de Abril de 2025, um reordenamento do espaço e do circuito dos utentes, revela a instituição em comunicado.

A Admissão de doentes e Triagem passa a ser realizada no Piso 2 do Hospital de Abrantes, nas instalações até agora ocupadas pelo serviço de Medicina Física e de Reabilitação (MFR). A urgência médica passa a estar concentrada no Piso 7 do Hospital de Abrantes. A Urgência Cirúrgica e a Cirurgia Ortopédica Urgente localizam-se, em definitivo, nas instalações que foram alvo de renovação ao longo dos últimos cinco meses. Nas novas instalações também se encontra em funcionamento a Sala de Emergência e Reanimação do serviço. Já o Serviço de MFR é transferido provisoriamente para o Piso 10 do Hospital de Abrantes. Mais tarde, as instalações deste serviço no Piso 2, agora temporariamente ocupadas pela Admissão e Triagem de Doentes, também vão ser reabilitadas e modernizadas dotando o Serviço de MFR de melhores condições para a prestação de cuidados à população.

A empreitada de renovação e ampliação da Urgência Médico-cirúrgica de Abrantes envolve um investimento total de 3,6 milhões de euros. Distribuída em dois pisos, em cerca de dois mil metros quadrados, a área de prestação de cuidados emergentes à população vai ser ampliada em mais de 700 metros quadrados face às instalações previamente existentes. A nova Urgência da Unidade Hospitalar de Abrantes contará com instalações e equipamentos mais modernos, fortalecendo a competitividade da instituição dentro do Serviço Nacional de Saúde (SNS). “Esta é apenas a primeira etapa de um projecto ambicioso que visa transformar a nossa urgência em referência na região e a nível nacional. Com estas novas instalações, estamos preparados para enfrentar os desafios do futuro e garantir uma assistência diferenciada de saúde e qualidade à população", comenta Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo. “Temos agora um espaço mais moderno, mais eficiente e mais humano”, conclui o responsável.