Corrida das Vindimas condiciona trânsito no Cartaxo

A sétima Corrida das Vindimas no Cartaxo vai condicionar o trânsito das 19h00 às 23h30 do dia da prova, sábado, 21 de Setembro. A prova tem partida marcada para as 21h00 junto ao Centro Cultural do Cartaxo. O parque subterrâneo estará encerrado e os veículos estacionados não podem sair durante o horário referido.

As vias afectadas são: Avenida João de Deus, Avenida Mestre Cid, Largo do Valverde, Largo Vasco da Gama, Rua 16 de Novembro, Rua 5 de Outubro, Rua Batalhoz, Rua da Boavista, Rua de Rio Maior, Rua do Gil, Rua Dr. Manuel Gomes da Silva, Rua Dr. Júlio Montez, Rua Dr. Lopes Batista, Rua José Ribeiro da Costa, Rua Luís de Camões, Rua Manuel Bernardo das Neves, Rua Nova da Boavista, Rua Nova do Soares, Rua Nova do Valmosqueiro, Rua Serpa Pinto, Travessa da Boavista e Travessa do Soares. As ruas paralelas ou perpendiculares às referidas também podem estar condicionadas.