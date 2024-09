Creche abre em Samora Correia mesmo sem elevador

A vice-presidente da Câmara de Benavente, Catarina Vale, revela que a nova creche da Fundação Padre Tobias, situada no antigo edifício da creche Miúdos e Companhia, em Samora Correia, abrirá no dia 16 de Setembro, mesmo sem ser possível a utilização de um novo elevador que aguarda instalação.

Com um total de 56 vagas disponíveis, as obras de adaptação do espaço foram concluídas a 4 de Setembro e no dia 9 de Setembro o executivo municipal realizou uma visita ao local. “Creio que dia 16 de Setembro estamos em condições de abrir o estabelecimento”, afirma Catarina Vale. A autarca refere ainda que, durante a visita do director distrital da Segurança Social, em Julho, foram discutidos os procedimentos necessários para a abertura do espaço e que “tudo será feito conforme o planeado”.

Durante a última reunião do executivo, o vereador Luís Feitor (PSD) questionou a vice-presidente sobre o facto de o elevador, que deveria ter sido instalado em Agosto e considerado essencial para o funcionamento do espaço, ainda não se encontrar no local. “Pergunto como é que vão gerir esta situação?”, indagou o vereador.

Catarina Vale assume que a instalação do elevador sofreu atrasos e que a empresa responsável só garantiu a colocação do equipamento em meados de Outubro. “Não há empresa que garanta a instalação de outra forma, pois dotar o espaço com um elevador exigiu uma fabricação própria e todas as limitações levaram a este atraso”, explica, acrescentando que “a única possibilidade que a empresa nos colocou foi colocar o elevador em Outubro”. A vice-presidente garante que a falta do elevador não limitará o início das actividades da creche.

Como O MIRANTE noticiou em edições anteriores o município adquiriu o edifício do antigo colégio Miúdos e Companhia, em Samora Correia, para o transformar em creche. No início do ano a Segurança Social deu luz verde às obras. O concelho de Benavente é um dos mais afectados com a falta de vagas na valência de creche. A oferta pública está lotada e não existem privados nesta área. Em várias ocasiões as mães de crianças afectadas pela escassez de lugares na valência de creche deslocaram-se às reuniões de câmara para pedir ajuda por não terem onde deixar os filhos.