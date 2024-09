Ferreira do Zêzere aprova PDM 25 anos depois do início da sua revisão

A Câmara de Ferreira do Zêzere aprovou, por unanimidade, o Plano Director Municipal (PDM), cujo processo de revisão se iniciou há 25 anos, tendo o autarca local destacado “ganhos” com o documento, mas criticado a morosidade do processo. “O processo de revisão do Plano Director Municipal é, de facto, muito moroso, muito pesado, há aqui um conjunto de várias dezenas de entidades que têm que emitir parecer, mas 25 anos, nos tempos modernos, é muito tempo e acaba por desvirtuar um bocadinho aquilo que é o objetivo deste plano”, disse à Lusa Bruno Gomes (PS), presidente do município, que apontou a necessidade de começar desde já a pensar em nova revisão do documento.

Segundo o autarca, este plano “vem trazer ganhos naquilo que é a possibilidade de edificação, daquilo que é o ordenamento, naquilo que é a própria regulamentação para essa mesma edificação, mas, de qualquer modo, nós continuamos a achar que precisamos muito de actualizar esta nova versão do PDM”, defendeu, acrescentando que “dado que nele consta ainda um conjunto de projectos, uma base programática que não é na totalidade aquela que este executivo defende, e porque entendemos que os planos devem ser actuais e devem estar de acordo com aquilo que é a actualidade, nós, tão depressa quanto legalmente possamos, vamos avançar para uma alteração e revisão deste plano”, declarou.

Para o autarca, e apesar das limitações do novo PDM, "este instrumento é fundamental para que empresas, munícipes, e associações possam tomar decisões, seja para resolver situações que estão pendentes seja para realização de investimentos ou para a fixação" no concelho. Questionado pelos “ganhos” com este PDM, Bruno Gomes disse que “os principais pontos positivos” foram os introduzidos pelo executivo de maioria socialista “nestes últimos três anos”, quando foi eleito e pegou no documento, numa crítica ao anterior executivo PSD. Questionado sobre a adesão da população ao período de discussão pública, o autarca disse que o mesmo registou “cerca de 200 participações”, tendo dado conta que “60% das sugestões e reclamações foram atendidas na totalidade ou em parte”, decisão que disse ser “equilibrada” e “de valorizar”.

O autarca tem afirmado que o PDM de Ferreira do Zêzere teve de ter em conta limitações, como as que decorrem do facto de o concelho ser atravessado pelo rio Zêzere, que abastece de água cerca de três milhões de pessoas, e especificidades, como a existência de muito povoamento disperso.