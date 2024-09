Piscinas de Ourém, Caxarias e Fátima reabrem ao público

População do concelho de Ourém vai usufruir novamente das piscinas municipais a partir do dia 16 de Setembro. Reabertura pretende promover o desporto e o conforto do público.

As Piscinas Municipais de Ourém, Caxarias e Fátima reabrem ao público a partir do dia 16 de Setembro. De acordo com o município, as infraestruturas são importantes equipamentos desportivos do concelho, que promovem a actividade física e o bem-estar da população. Os complexos desportivos vão estar em funcionamento semanalmente de segunda-feira (das 15h00 às 21h00) a sábado (das 08h30 às 13h30), com encerramento aos domingos e feriados. Com a reabertura, os cidadãos terão a oportunidade de usufruir das piscinas municipais e ter momentos de lazer e diversão num ambiente aquático.

O município destaca ainda o protocolo com a Federação Portuguesa de Natação no âmbito do programa “Portugal a Nadar”, que tem como objectivo a promoção, divulgação e desenvolvimento da prática da natação em todas as suas disciplinas na Escola Municipal das Actividades. Qualquer pessoa poderá inscrever-se a partir do dia 16 de Setembro.