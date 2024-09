Alhandra consternada com morte da dirigente Regina Simões

Morreu, aos 80 anos, a dirigente associativa Maria Regina Simões, um rosto conhecido de Alhandra e que estava muito ligada à Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de Alhandra (CURPIFA). Maria Regina Simões é lembrada como uma mulher solidária, fraterna, de espírito aguerrido e desde sempre muito ligada à CURPIFA e à Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra, tendo sido também uma destacada militante do Partido Comunista Português naquela vila. Na última assembleia de freguesia da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz os eleitos realizaram um minuto de silêncio em sua honra e todas a bancadas evocaram a memória de uma mulher que muito deu à sua comunidade. Osvaldo Pires, presidente da assembleia, lamentou o “dia triste” e considerou que todo o movimento associativo de Alhandra fica mais pobre. “Era uma pessoa que vivia para o associativismo e a CURPIFA, tinha a carolice de a manter de portas abertas para duas ou três pessoas que lá iam. A Regina faz falta e a morte é sempre algo doloroso”, lamentou. Também o presidente da união de freguesias, Mário Cantiga, lembrou Regina Simões como um exemplo na comunidade. "Era uma pessoa do povo. Pensava nos outros primeiro que tudo e foi uma honra e um gosto conhecê-la e trabalhar com ela", frisou.