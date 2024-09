AREPA corre risco de perder fundos da FPF

A Associação Recreativa do Porto Alto conta com cerca de 500 praticantes. É necessário mais um campo mas a obra tarda em arrancar e o financiamento da FPF pode ir por água abaixo.

A Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA) enfrenta dificuldades para acompanhar o crescimento do número de praticantes de futebol nas suas instalações. Desde Dezembro de 2017, quando a actual direcção assumiu funções, o universo de atletas duplicou, passando de 130 para 280 jogadores em todos os escalões. Mas actualmente as infraestruturas da colectividade não dão resposta e não acompanharam o crescimento.

“Falta-nos mais um campo de futebol”, afirma o líder da associação, que actualmente dispõe apenas de um campo de futebol de 11 e outro de futebol de 7. A AREPA já expôs este problema à Câmara Municipal de Benavente e, há dois anos, candidatou-se a um fundo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tendo sido elegível para receber cerca de 37.000€ destinados à construção de um novo campo.